Internazionali Tennis, il programma di mercoledì 17 maggio: partite e orari, c'è Djokovic

Il sogno di Sinner è finito, per mano di un Cerundolo davvero forte che ha staccato il pass per i quarti di finale degli Internazionali di Roma. Tempo di quarti, adesso, tempo di entrare nel parte finale del torneo. E adesso, anche se lo era pure prima, il favorito numero 1, indiscusso, è Djokovic, che nella tarda mattinata di oggi giocherà il suo quarto. Insomma, ci siamo davvero. Ecco il programma di domani, in attesa dell'aggiornamento finale.

CAMPO CENTRALE

Non prima delle 13,00: Djokovic-Rune

Non prima delle 19,00: Ruud-Cerundolo

Negli altri campi, domani, sono in programma i doppi degli Internazionali, ma ovviamente gli occhi sono tutti puntati sul singolo maschile.