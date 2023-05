Internazionali Tennis, il programma di giovedì 18 maggio: partite e orari

Anche Djokovic saluta. E adesso può davvero succedere di tutto agli Internazionali di Roma. Domani, giovedì 18 maggio, sono in programma gli altri due quarti di finali del torneo che domenica chiuderà i battenti. E sarà interessante capire chi riuscirà ad andare avanti. Da adesso in poi, dopo che i migliori sono stati sbattuti fuori, possono davvero sognare tutti. Ma andiamo quindi a vedere chi scenderà in campo. Si parte di mattina e si chiude a tarda serata. Una giornata intera in attesa. Ed entrambe le partite si giocano al campo centrale.

CAMPO CENTRALE

Non prima delle 15,00: Hanfmann-Medvedev

Non prima delle 20,30: Tsitsipas-Coric