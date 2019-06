Halle, Berrettini si arrende in semifinale a Goffin

Si ferma alle semifinali la corsa dell'azzurro Matteo Berrettini sull'erba del torneo Atp di Halle in Germania. Il 23enne romano, numero 22 Atp, reduce dal terzo titolo Atp vinto domenica scorsa a Stoccarda, è stato battuto in due set dal belga David Goffin con il punteggio di 7-6 (4), 6-3 in un'ora e 37 minuti. Goffin in finale sfiderà il vincente tra Federer e il francese Herbert. Ultimo aggiornamento: 14:56 © RIPRODUZIONE RISERVATA