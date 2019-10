Andreas Seppi vola in semifinale al torneo di Mosca. L'azzurro ha battuto in rimonta nei quarti di finale l'idolo di casa Karen Khachanov per 3-6 6-3 6-3 in 2 ore e 11 minuti di gioco. Domani si giocherà l'accesso in finale con il francese Adrien Mannarino, testa di serie numero 7, che ha battuto 7-6 6-1 il serbo Lajovic. Ultimo aggiornamento: 18:21 © RIPRODUZIONE RISERVATA