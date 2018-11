Parigi-Bercy, Zverev ko ai quarti con Khachanov che in semifinale incontrerà Thiem

Alexander Zverev fuori nei quarti di finale del 'Rolex Paris Masters' (cemento, montepremi di 4.872.105 dollari) in corso sul veloce indoor del Palais Omnisport di Parigi-Bercy. Il tedesco numero 5 del ranking mondiale è eliminato dal russo Karen Khachanov, numero 18 Atp, col punteggio di 6-1, 6-2 dopo un'ora e 10 minuti di gioco.



Dominic Thiem ottiene il pass per le semifinali del 'Rolex Paris Masters' (cemento, montepremi di 4.872.105 dollari) in corso sul veloce indoor del Palais Omnisport di Parigi-Bercy. L'austriaco numero 8 Atp batte in rimonta, 4-6, 6-4, 6-4 lo statunitense Jack Sock, numero 23 del mondo, dopo 2 ore e 16 minuti di gioco. Thiem affronterà ora il russo Karen Khachanov Ultimo aggiornamento: 18:23