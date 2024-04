Jannik Sinner scende in campo sulla torra dell'Atp Montecarlo per gli ottavi di finale. In questo turno, l'avversario è Jan-Lennard Struff dopo aver vinto contro Korda in due set. Questo torneo è fondamentale per l'altoatesino che può tornare numero 2 al mondo in caso raggiunga di nuovo la finale.

