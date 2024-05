Tennis, al Foro Italico presentati progetti FITP per il 2024 e libro su Sinner

Non sono solo gli Internazionali BNL d’Italia dei campioni. Come accade già da diversi anni, l’appuntamento romano coinvolge tutto il sistema Italia grazie alle attività dell’Istituto Superiore di Formazione ‘Roberto Lombardi’ rivolte ai più giovani. La suggestiva cornice del Foro Italico è stata la migliore occasione per illustrare le iniziative dell’ISF.

Otto milioni di euro per ‘Racchette in classe’

Prosegue per il 12esimo anno consecutivo il progetto per le scuole che sono presenti agli Internazionali BNL d’Italia 2024 e possono usufruire delle attività programmate per tutto il periodo fino al 19 maggio. Dalla sua nascita, nel 2013, il progetto ‘Racchette in Classe’ della Federazione Italiana Tennis e Padel, in collaborazione con la FITeT (Federazione Italiana Tennistavolo) e riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione, ha avvicinato al tennis (ma anche al padel, al beach tennis, al tennistavolo e ora al pickleball) migliaia di ragazzi in ogni angolo d’Italia. Per l’edizione 2024 è stato previsto uno stanziamento complessivo di ben otto milioni di euro, due in più rispetto allo scorso anno, a testimonianza dell’attenzione destinata a un progetto che coinvolge gli istituti scolastici di ogni ordine e grado.

Kinder Joy of Moving alla 19esima edizione

Oggi al Foro Italico si è celebrata la festa di ‘Racchette in classe’ del Lazio con la presenza di tremila bambini delle scuole primarie, che sono stati premiati dalle autorità presenti. Un progetto che gode del supporto di ‘Kinder Joy of Moving’, partner con cui la FITP organizza un’altra iniziativa dedicata ai più giovani, ovvero il Tennis, Padel e Wheelchair Trophy FITP.

Kinder Joy of Moving è giunto quest'anno alla: l’obiettivo è quello di coinvolgere tutta la penisola fornendo tante occasioni ai giovanissimi per confrontarsi sul campo e fuori con pari età mossi dalla medesima passione. Per il 2024 il circuito promozionale di tennis prevedein 17 regioni italiane, cui seguirà un Master finale in programma a Roma dal 21 al 28 luglio. Non solo: l’Istituto Superiore di Formazione ‘Roberto Lombardi’, sempre in collaborazione con ‘Joy of Moving’ e il Ministero dell’Istruzione e del Merito propone aidi Educazione Motoria delle scuole primarie e ai professori di Educazione Fisica delle scuole secondarie di primo gradofinalizzata ad arricchire la consapevolezza e l’autonomia personale per l’insegnamento di un’educazione fisica e sportiva di qualità. Le Regioni pilota del progetto saranno Lazio, Piemonte, Sicilia e Toscana. Ogni singolo corso prevede un percorso formativo disuddiviso in una parte teorica di 4 ed una parte pratica di 8.

Disponibile oggi il libro su Sinner

Tante iniziative a conferma che il tennis italiano sta vivendo un momento straordinario non solo a livello di risultati, ma anche organizzativi: è lo sport cresciuto di più nel nostro Paese negli ultimi 15 anni e i nuovi Sinner devono essere la conseguenza dello sviluppo dell’attività giovanile. La conferenza stampa al Foro Italico è stata quindi l’occasione per presentare il libro "Diventare Sinner", edito da Giunti Editore in collaborazione con la FITP, che racconta la storia della formazione sportiva di Jannik. Il libro, disponibile in anteprima nello stand FITP al Foro Italico e nelle librerie da oggi, è stato realizzato dai giornalisti di SuperTennis, Enzo Anderloni e Alessandro Mastroluca, e dal direttore dell’ISF Michelangelo Dell’Edera. Infine, confermata la collaborazione tra la FITP e Pigna, partnership nata lo scorso anno su un terreno comune di valori educativi, primo fra tutti il fair play, inteso come rispetto, cooperazione e condivisione, dal campo di gioco ai banchi di scuola e oltre.