Cincinnati, Sinner sconfitto da Isner in tre set

Giovedì 19 Agosto 2021, 00:25 - Ultimo aggiornamento: 01:07

Dopo il ko nel pomeriggio di Fognini contro Pella, è arrivato anche quello di Sinner, sconfitto in rimonta da Isner. L'italiano lascia così il torneo di Cincinnati dopo aver perso in tre set (in due ore e 35 minuti) dallo statunitense, 7-5, 6-7, 4-6, che ora guadagna gli ottavi di finale del Master 1000. Nell'altro confronto italo-americano della serata successo invece per Lorenzo Sonego che in due set (7-6, 6-2) ha superato Paul.