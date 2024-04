Sinner, il prossimo avversario all'Atp Madrid può essere Sonego: definito il tabellone principale

Il sorteggio ha definito il tabellone principale dell'Atp Madrid, quarto Master 1000 della stagione che arriva dopo quello di Monte Carlo. Al torneo prenderà parte anche Jannik Sinner che può incontrare Lorewnzo Sonego nel primo turno. L'altoatesino può anche accorciare la distanza tra lui e Djokovic, attualmente al primo posto della classifica Atp. La sua assenza dal torneo madrileno permette all'altoatesino di presentarsi come testa di serie numero 1. Nessun italiano prima di lui era riuscito a presentarsi in un torneo del calibro di quello di Madrid come miglior giocatore del circuito.

