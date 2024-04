Sinner-Korda: dove vederla in tv e streaming e orario. Oggi esordio di Jannik all'Atp Montecarlo

È arrivato il giorno dell'esordio nell'Atp di Montecarlo per Jannik Sinner, che scende in campo contro Sebastian Korda. L'italiano ha vinto il Miami Open in finale contro Grigor Dimitrov e ha conquistato la seconda posizione grazie all'eliminazione di Carlos Alcaraz. Lo spagnolo era iscritto anche al torneo mongasco, terzo Master 1000 della stagione, ma ha dato forfait a causa di un infortunio. Questo permetterà a Jannik di mantenere il secondo posto salvo clamorose sconfitte prima della semifinale.

Sinner, il ritiro di Alcaraz non basta per diventare n.2 al mondo. Ecco cosa deve fare Jannik a Montecarlo per superarlo