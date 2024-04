Bublik e il siparietto con la raccattapalle all'Atp Montecarlo: «Batti tu al posto mio»

Grande spettacolo nell'Atp Montecarlo con Jannik Sinner che aspetta di scendere in campo al secondo turno grazie al bye. Intanto, nel terzo giorno è sceso in campo Aleksander Bublik che ha giocato contro Borna Coric. Il tennista kazako ha perso in due set contro il croato 1-6, 1-6, ma è risucito comunque a non sfigurare con un siparietto molto simpatico con una raccattapalle che ha fatto il giro del web, dividendo i tifosi.

Cosa è successo

Il tennista classe 1997 aveva sbagliato l'ennesima battuta della partita e per sdrammatizzare la situazione si è rivolto verso una raccattapalle cedendole il posto in servizio. Lui, invece, ha preso il suo posto alla fine del campo mettendosi nella classica posizione dei ball boys e delle ball girls. La piccola raccattapalle, pervasa dall'emozione e dall'imbarazzo ha battutto due volte a rete restituendo la racchetta al giocatore che ha ripreso il suo posto. Un siparietto simpatico che ha diviso prò i tifosi. Una parte ha elogiato l'atteggiamento del ventisettenne, sottolineando come non perda il sorriso anche nella sconfitta. L'altra fetta di appassionati, invece, ha criticato la poca professionalistà del numero 18 al mondo.