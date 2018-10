Shenzhen International Challenger, Fabbiano al secondo turno

Esordio con vittoria per Thomas Fabbiano allo 'Shenzhen International Challenger' (cemento, montepremi di 75mila dollari) in corso nella metropoli cinese. L'azzurro numero 104 del mondo ha superato 6-3, 6-2 il cinese Zhao Xia, numero 544 del ranking mondiale. Prossimo avversario dell'azzurro l'ungherese Mate Valkusz, numero 265 Atp. Al secondo turno è in corsa anche Federico Gaio che affronterà il serbo Miomir Kecmanovic.



Esordio positivo per Federico Gaio nel «Shenzhen International Challenger». Il 26enne di Faenza numero 225 Atp, ha superato il sudcoreano Duckhee Lee, numero 193 del ranking mondiale, ritiratosi sul punteggio di 61 3-0 in favore del tennista italiano