Wimbledon, Fabbiano vince anche contro Karlovic: al terzo turno affronterà Verdasco

Thomas Fabbiano vince anche il 2° match a Wimbledon e conquista la qualifcazione al terzo turno del torneo. L'italiano ha superato in cinque set il croato Ivo Karlovic, numero 80 del ranking: 6-3, 6-7 (6-8), 6-3, 6-7 (4-7), 6-4, dopo 3 ore e 11 minuti di gioco. Sul 4-4 del quinto set Fabbiano ha annullato una palla break al suo avversario per poi chiudere la partita sul 6-4 al terzo match point sul servizio del suo avversario.

Sarà Fernando Verdasco l'avversario dell'azzurro Thomas Fabbiano al terzo turno del tabellone maschile a Wimbledon, terza prova stagionale dello Slam in corso sui campi in erba dell'del'All England Lawn Tennis Club. Lo spagnolo numero 37 del ranking mondiale ha battuto in rimonta il britannico Kyle Edmund, n.30 Atp, col punteggio di 4-6, 4-6, 7-6 (7-3), 6-3, 6-4 dopo 3 ore e 46 minuti di gioco.

