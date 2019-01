Australian Open, Seppi e Fabbiano al 3° turno. Federer avanza con fatica

Thomas Fabbiano si qualifica al terzo turno dell'Australian Open, prima prova stagionale del Grande Slam. Il 29enne pugliese, supera dopo 5 set il 21enne statunitense Reilly Opelka, numero 102 Atp e autore di ben 67 aces, con il punteggio di 6-7 (15-17), 6-2, 6-4, 3-6, 7-6 (10-5) dopo tre ore e 32 minuti.

Andreas Seppi continua la sua marcia agli Australian Open di tennis. Il 34enne azzurro ha infatti battuto nella notte italiana l'australiano Jordan Thompson con il punteggio di 6-3 6-4 6-4 ed ha fatto un altro passo avanti nel prestigioso torneo in corso da lunedì a Melbourne. L'altoatesino (numero 35 del mondo) gioca per la 14ma volta gli Aus Open dove ha raggiunto in quattro occasioni gli ottavi (2013, 2015, 2017 e dodici mesi fa, fermato da Kyle Edmund). Al terzo turno troverà il 20enne americano Frances Tiafoe, numero 39 del ranking mondial È stato invece eliminato, ma con molto onore, Stefano Travaglia, che ha resistito fino al quinto set contro il georgiano Nikolaz Basilashvili, e ha perso con il punteggio di 3-6 6-3 3-6 6-4 6-3.

Roger Federer si è qualificato, non senza soffrire, per il terzo turno degli Australian Open, battendo il britannico Daniel Evans, numero 190 del tennis mondiale, con il punteggio di 7-6, 7-6, 6-3. Il 37enne campione svizzero, numero 3 del mondo ha faticato soprattutto nei primi due set per avere ragione di un avversario che alla vigilia non si presentava certo come irresistibile e oltretutto proveniente dalle qualificazioni. Il fuoriclasse svizzero al prossimo turno affronterà l'americano Taylor Fritz, numero 50 del ranking, e reduce dalla sfida vittoriosa con il francese Gae Monfils (33). Eliminato a sorpresa il sudafricano Kevin Anderson numero 6 del mondo, uno dei favoriti della vigilia, finalista agli Us Open 2017 e a Wimbledon 2018, battuto dal 20enne statunitense Francis Tiafoe (39), che al terzo turno sfiderà Andreas Seppi (35). Passo avanti anche per il croato Marin Cilic (7), finalista a Melbourne l'anno scorso, e vincitore della sfida con l'americano McKanzie McDonald (79). Successo anche per il giovanissimo greco Stefanos Tsitsipas (15) e l'argentino Diego Schwartzman (19). Al terzo turno anche Thomas Berdych (57) che si è liberato dell'olandese Robin Haase (58), mentre al primo turno aveva eliminato addirittura il britannico Kyle Edmund numero 14 del ranking e semifinalista un anno fa a Melbourne.



Ultimo aggiornamento: 10:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA