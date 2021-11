Zverev-Berrettini 1-0 (7-6 al tie-break). Il tennista romano costretto al ritiro dopo un problema all'addome

Non inizia bene l'avventura di Matteo Berrettini alle Atp Finals di Torino. Dopo un'ora e 40 minuti di battaglia contro Alexander Zverev, il tennista romano è costretto ad abbandonare il campo per un problema muscolare all'addome. Berrettini ci prova, ma dopo un primo scambio non riesce ad andare avanti e lascia il suo avversario tra le lacrime.

SECONDO SET

40-40 Dopo il nuovo vantaggio, Berrettini chiama il medical time per un problema muscolare all'addome. Il tennista romano è sdraiato a terra piange

40-40 Il dritto di Berrettini è largo di pochissimo, il tennista romano chiama l'occhio di falco che conferma il giudizio arbitrale

40-Ad L'italiano chiude alla grande uno scambio prolungato con Zverev

40-40 Berrettini annulla la palla break di Zverev