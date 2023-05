Internazionali tennis, Sonego si fa il regalo di compleanno: 6-2; 6-1 a Chardy

Lorenzo Sonego festeggia i suoi 28 anni in campo battendo Chardy 6-2; 6-1 e tagliando la torta che giunge in campo per lui a fine partita. Match senza storia e festa con i tifosi sugli spalti che intonano il più classico de "Tanti auguri a te...". Il Centrale è anche questo, tra gioia e carica sportiva, il soffio sulla candelina dell'azzurro di buon auspicio per questi Internazionali BNL d'Italia.