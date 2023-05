Internazionali Tennis, attesa per la sfida Sinner-Djokovic... ma è "solo" un allenamento

Il primo grande match degli Internazionali BNL d'Italia? Sarà un allenamento. Ma che allenamento. Quello tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, entrambi impegnati davanti ai tifosi capitolini per una sessione preparatoria in vista delle partite ufficiali che vedranno entrambi gli atleti presto protagonisti in campo. Sul Campo 5 del Foro Italico, dalle 16.30 alle 18.30 di martedì 9 maggio, andrà in scena una training session da non perdere: quella tra il serbo, che torna a Roma sulla stessa terra dove centrò la vittoria numero 1000 in carriera, e l'altoatesino. Numero 8 del mondo, l'azzurro è la vera speranza dei tifosi. Sinner e Djokovic non saranno gli unici ad alimentare la sfida Italia-Serbia. Sempre martedì un altro allenamento da non perdere: quello tra Lorenzo Sonego e Dusan Lajovic sul Campo 6 dalle 12.30 alle 14. Musetti, invece, si allenerà un'ora prima con lo statunitense Tommy Paul.