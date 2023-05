Internazionali Tennis al via, Pliskova: tra miei tornei preferiti

on la cerimonia del sorteggio del tabellone femminile prendono avvio gli Internazionali BNL d'Italia 2023. Difende il titolo la regina Iga Swiatek, in gara le prime 25 giocatrici del ranking mondiale. Il sorteggio si è svolto all'ombra del Colosseo, alla presenza dell'azzurra Lucia Bronzetti e della ceca Karolina Pliskova (vincitrice a Roma nel 2019), ex numero uno al mondo e oggi numero 15 del ranking. "Sono molto felice di essere qui. Ho saltato la scorsa settimana a Madrid, quindi spero di poter vincere un paio di partite qui. E ovviamente è uno dei miei tornei preferiti che abbia mai giocato perché ho giocato tre volte di fila. Ho vinto un trofeo, quindi spero che possa funzionare anche quest'anno".

"Ovviamente il tennis è sempre la cosa più importante. Se la città è bella e perdi ogni volta al primo turno non funziona mai. Ovviamente i risultati sono una parte importante di tutto. Ma mi piace la città, è vicino a casa mia, quindi cerco sempre di portare qui la famiglia e di fare altre cose oltre al tennis".

Il vicedirettore del torneo degli Internazionali di Tennis a Roma, Paolo Lorenzi: "Sarà per la prima volta il tabellone grande, saremo a livello di Indian Wells e Miami, durerà 12 giorni. Sarà un torneo completamente nuovo, ci aspettiamo tantissime belle partite e tantissimo pubblico". Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda: "Non solo gli Internazionali raddoppiono, una ricaduta maggiore economica nella nostra città, una immagine sempre più moderna di Roma nel mondo ma soprattutto siamo molto contenti perché gli Internazionali risbarcano davvero nella città di Roma".

Al sorteggio del tabellone femminile hanno preso parte anche il n. 4 del mondo Casper Ruud e il 22enne ligure Matteo Arnaldi.