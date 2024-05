Venerdì 17 Maggio 2024, 10:29 - Ultimo aggiornamento: 10:31

È stata trovata in un lago di sangue, stesa sul letto. Nuda. Dalla cameriera che era entrata per riordinare la stanza convinta che nel lussuoso B&B l'ospite non ci fosse. Quella donna era ancora viva e urlava «Sono parente dei Graf, sono la nipote di Steffi Graf», la leggenda tedesca del tennis con all'attivo 22 titoli del Grande Slam. Via Cimarra, Roma: è mercoledì quando i carabinieri e la polizia arrivano di fronte al palazzo dove da tempo diversi appartamenti sono stati riconvertiti in strutture extra-alberghiere. La cameriera che ha trovato quella donna è in strada, quasi sotto choc. Quando è entrata nella stanza ha trovato Talia Graf, questo è il nome della ventenne, completamente nuda. Il sangue era ovunque: sul pavimento oltre che sul letto, sulle pareti. Sembrava ci fosse stata una mattanza. La giovane, che fa la modella, era semicosciente, stordita ma anche quando i militari e i poliziotti sono saliti continuava a ripetere di essere parente della grande leggenda del tennis. E in effetti navigando in rete c'è una Talia Graf che corrisponde all'età della donna, che fa la modella, e che viene citata in più di un articolo di patinate riviste di moda proprio come nipote di Steffi. Ma per gli investigatori, al momento, non ci sarebbero riscontri. E il caso diventa un giallo.

La ragazza sempre in stato confusionale oltre alle sue generalità ripeteva di essere stata aggredita. Che qualcuno anzi, più di una persona, era entrata nella sua stanza e l'aveva accoltellata. Le ferite sono molteplici. Tagli sulle gambe e sull'addome ma considerata la profondità i sanitari, successivamente intervenuti, hanno parlato di ferite autoinferte. Molto probabilmente con un coltello, rimediato dalla giovane nell'angolo cottura della stanza. Anche i rilievi scientifici, compiuti con precisione, hanno escluso l'ingresso in quella stanza di terze persone. Le impronte di sangue trovate sulle pareti corrisponderebbero, ad esempio, alla pianta del piede della modella. Talia Graf, rimbalzata agli onori delle cronache glamour nella sfilata berlinese firmata Marc Cain nel 2018, è stata ricoverata in stato confusionale e sotto choc all'ospedale San Giovanni.