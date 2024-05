Djokovic colpito in testa da una borraccia, è stato il Falco Ferri: «Chiedo scusa, non l'ho fatto apposta»

L’ha fatta di nuova grossa, Mario Ferri detto il Falco, l’invasore seriale in manifestazioni sportive, che si assume sui social la responsabilità della borraccia caduta sulla testa di Novak Djokovic. È dello scorso 10 maggio la notizia, con tanto di immagini girate in tutto il mondo, di un tifoso intento a chiedere un autografo al numero uno del tennis mondiale il quale, chinandosi all’ingiù per consegnargli carta e penna, aveva provocato la fuoriuscita di una borraccia dal suo zaino, colpendo il campione al capo. L’episodio era accaduto subito dopo che il serbo aveva affrontato e battuto il francese Corentin Moutet col punteggio di 6-3 6-1, guadagnandosi l’accesso ai sedicesimi di finale del Master 1000 di Roma. Sembrava nulla di particolarmente grave, ma nella partita successiva del 12 maggio Nole Djokovic, sorprendentemente e contro ogni pronostico, è stato sconfitto col punteggio di 2-6 3-6 dal cileno Alejandro Tabilo, 32imo nel ranking Atp. Subito dopo il match, al tennista serbo era stato chiesto se ci fosse stato un nesso di causalità tra il colpo ricevuto in testa ed il calo di prestazione fisica, che da quel momento in poi si è mostrato abbastanza preoccupato. La frase ribadita in conferenza stampa non lascia dubbi: «È come se un giocatore diverso fosse entrato nei miei panni oggi». Djokovic disse di aver accusato nausea e vertigini dopo l’episodio.

IL RACCONTO

Ora la sorpresa. La borraccia caduta sulla sua testa è fuoriuscita dallo zaino di Mario Ferri, il montesilvanese che si definisce un invasore di campo professionista. Conta nella sua lunga carriera, infatti, più di 15 blitz, ognuno con un suo escamotage e travestimento. Meglio noto come il Falco, Mario Ferri, 35 anni, ha fatto dell'invasione la sua forma di protesta distintiva. L'ultima, la più eclatante e rischiosa, è quella messa in scena sul campo dei Mondiali in Qatar durante il match Portogallo-Uruguay. «Non l’ho fatto apposta, anche se tutti pensano di sì, sapendo dei miei trascorsi – racconta lui -. Ho chiesto scusa a Djokovic al momento dell’incidente, dove subito dopo sono stato intrattenuto dalla sicurezza dell’Atp per circa mezzora. Quando hanno visto le immagini delle telecamere fisse interne, si sono resi conto della causalità dell’accaduto e non mi hanno rilasciato». Fino ad oggi, come confermato dallo stesso Mario Ferri, nessuno dell’entourage di Novak Djokovic si è fatto avanti per eventuali denunce del caso. «Posso solo dire che ho ricevuto minacce su Instagram, dopo che qualcuno ha saputo che ero stato protagonista dell’episodio, da parte di diversi tifosi serbi – ha proseguito Ferri –, però ribadisco che è stata una cosa architettata. Capitano tutte a me, tant’è che mia madre mi chiama Giamburrasca».