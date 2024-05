Terremoto a Velletri. A distanza di due ore, due scosse hanno fatto tremare in comune in provincia di Roma. Come riportato dall'INGV, i due sismi sono avvenuti alle 21.37 e alle 23.37, con coordinate geografiche (lat, lon) 41.6680, 12.7930 ad una profondità di 9 km. Il terremoto è stato avvertito anche nelle zone a Sud della Capitale.

(Articolo in aggiornamento)