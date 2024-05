Olympic Training Camp, il tecnico Rana Reider fa il punto a Rieti in attesa dell'arrivo di Jacobs e prende un caffé al bar Cleri

RIETI - Si continua a lavorare per l'Olympic Training Camp. Il pluripremiato tecnico statunitense Rana Reider è giunto a Rieti ieri pomeriggio: una 24 ore in terra sabina prima di ripartire verso Roma per assistere Marcell Jacobs in attesa della sua partecipazione allo Sprint Festival, in programma domani.

Il tecnicno statunitense è stato intercettato in centro con il figlio, mentre prendeva un caffé al bar Cleri.

Al termine della manifestazione romana l’oro olimpico dei 100 metri di Tokyo 2021 dovrà trovare la quadra con i suoi impegni e, di conseguenza, decidere quando giungere a Rieti.