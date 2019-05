Internazionali di tennis: tutti in fila per i biglietti

E’ già febbre da Internazionali. Tante le persone, infatti, che fin dalle prime ore della mattina si sono messe in fila per acquistare e ritirare i biglietti della partite di qualificazione iniziate oggi. Molti gli appassionati, ma non mancano quelli che comprano un accesso ai campi solo per il gusto di dire “io c’ero”.



Nessuna vuole sbilanciarsi a dare un pronostico sul vincitore, ma la speranza che finalmente un italiano possa alzare al cielo il trofeo è tanta. L’attesa per l’inizio delle gare che contano si avverte indistintamente, ma c’è chi si accontenta di assistere a qualche incontro minore. La fila scorre veloce, nell’attesa si fa amicizia. C’è chi ha portato anche delle racchette e una pallina. Si improvvisa qualche scambio, ma l’idea viene bocciata subito. Le uniche partite ammesse sono quelle sui campi. © RIPRODUZIONE RISERVATA