Internazionali tennis, Alcaraz eliminato a sorpresa da Marozsan 6-3; 7-6

Vieni ad ammirare Alcaraz e scopri di impazzire per Marozsan. Gli Internazionali BNL d'Italia hanno offerto una giornata di grande, giovane, tennis al Centrale. C'era anche Francesco Totti per una sfida che attendeva il trionfo di Alcaraz e che invece ha donato ai tifosi capitolini uno straordinario Marozsan. L'ungherese ha battuto infatti lo spagnolo 6-3; 7-6 sbancando totalmente i pronostici di questo incredibile lunedì. Marozsan, prima di oggi, non aveva mai vinto una partita in un torneo ATP.