Djokovic conquista l'ottava finale a Wimbledon: battuto Cameron Norrie in quattro set

Djokovic vince contro Cameron Norrie e vola in finale a Wimbledon, la sua ottava. Il serbo ha battuto in semifinale il britannico in quattro set (2-6, 6-2, 6-3, 6-4) e 2 ore 34 minuti di gioco. Affronterà domenica l'australiano Nicholas Kyrgios, qualificato dopo la rinuncia di Nadal. Djokovic aveva disputato finora sette finali a Wimbledon, vincendo sei volte (2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021) e perdendo solo nel 2013 con Andy Murray.

Il messaggio di Kyrgios a Nadal

«Giocatori diversi, personalità diverse. Spero che la tua guarigione proceda bene e speriamo tutti di rivederti in salute - alla prossima volta». È il messaggio che l'australiano Nick Kyrgios, qualificato per la finale del torneo di Wimbledon dopo il ritiro dell'infortunato Rafael Nadal, ha inviato all'avversario su Instagram. Un bel gesto, visto che tra i due notoriamente non c'è grande simpatia. Kyrgios e Nadal si sarebbero dovuti affrontare oggi nella semifinale del torneo di Londra ma lo spagnolo, già vincitrice di 22 tornei del Grande Slam, è stato costretto al forfait a causa di uno strappo muscolare all'addome, che mercoledì non gli ha comunque impedito di vincere nei quarti contro Taylor Fritz.