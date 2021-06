Wimbledon è il terzo torneo del Grande Slam in ordine cronologico dopo gli Australian Open, Il Roland Garros e prima degli Us Open. Si tratta dell'evento più antico della storia del tennis. La superficie è l'erba che favorisce il gioco d'attacco e spettacolare. Il recordman di successi in campo maschile è lo svizzero Roger Federer che si è imposto otto volte (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012, 2017); in campo femminile il primato spetta alla ceca Martina Navratilova con 9 successi (1978, 1979, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1990).