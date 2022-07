Wimbledon, Nadal vince al super tie break dopo 4 ore e vola in semifinale: affronterà Kyrgios

Un immenso Rafa Nadal, infortunato dal secondo set, batte Taylor Fritz ai quarti di finale di Wimbledon in 5 set e quasi quattro ore e mezzo di partita e vola in semifinale contro Kyrgios. Punteggio finale 6-3 7-5 6-3 7-5 6-6(10-4). Fritz avanti nel primo set per 6-3, nel secondo Nadal recupera ma accusa un problema agli addominali che richiede uno stop per l'intervento del fisioterapista. Al ritorno in campo, criticato dal padre sugli spalti, il maiorchino perde un game dal vantaggio del 4-3 ma recupera e si porta sul 5-4.

Fritz recupera 5-5 nel suo turno di battuta, davanti a un Rafa evidentemente malconcio ma in miracoloso recupero che agguanta il vantaggio del 6-5 e nel settimo game arriva al set point: 7-5 e il campo centrale dell'All England Club di Londra esplode dopo un'ora e mezzo abbondante di partita che sembrava compromessa. Fritz recupera concentrazione nel terzo set e fa muovere di più l'avversario: 6-3 per lo statunitense.

Il quarto set è una battaglia e Nadal la vince in ripresa, persino con un ace: 7-5 e due set a testa. Il quinto set trova lo spagnolo sempre più freddo e opportunista, lo statunitense lotta e si avvantaggia con un servizio fulminante (19 ace in partita) e la svolta sembra avvenire sul 4-3 di vantaggio per Nadal dopo l'annullamento di 4 vantaggi di Fritz, che in seguito recupera e si porta sul 4-4., poi sul 5-4. Nadal recupera e il set si porta sul 6-6 ed è l'ora del tie break: 10-4 ennesima impresa epica.