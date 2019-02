Coppa Davis, Italia avanti 2-0 sull'India: vittorie di Seppi e Berrettini

Vince anche Paolo Berrettini e l'Italia del tennis sorride, portandosi sul 2-0 nella sfida di Coppa Davis contro l'India, in corso sui campi in erba del South Club di Calcutta. Berrettini in meno di un'ora di gioco ha sbrigato la sua pratica, battendo con il punteggio di 6-4 6-3 il suo avversario Prajnesh Gunneswaran. Nonostante quel che potrebbe sembrare dal risultato, in realtà il tennista italiano numero 53 della classifica mondiale, ha vinto facilmente contro il suo rivale (102) ed ha sempre avuto in pugno la partita. Dopo la vittoria di Andreas Seppi nella gara d'esordio, con il successo di Berrettini l'Italia si porta sul 2-0 e ipoteca il passaggio alla fase finale di Coppa Davis. Domani scenderà in campo il doppio, l'Italia schiera ancora Berrettini e Marco Cecchinato contro il duo indiano formato da Rohan Bopanna e Divij Sharan . © RIPRODUZIONE RISERVATA