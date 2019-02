Cecchinato conquista Buenos Aires: Schwartzman demolito in un'ora

Marco Cecchinato ce l'ha fatta. Il tennista siciliano travolge letteralmente in finale l'idolo di casa Schwartzman e trionfa all'Atp 250 di Buenos Aires. Dopo i successi nella passata stagione a Budapest e Umago, l'azzurro conquista così il suo terzo titolo nel circuito maggiore. Marco, testa di serie numero 3 del tabellone, ha impiegato appena un'ora e 4 minuti per regolare l'argentino, numero 19 della classifica mondiale e quarta testa di serie: 6-1 6-2 il punteggio di un match mai in discussione che il siciliano ha dominato sin dalle prime battute.



Grazie a questo successo, Cecchinato sale ancora in classifica mondiale e da domani sarà numero 17, suo best ranking.