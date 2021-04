ATP Estoril, Cecchinato si arrende a Humbert in 3 set

Nulla da fare per il nostro Marco Cecchinato, che all'ATP 250 del Portogallo si arrende in 3 combattuti set al numero 31 del mondo Ugo Humbert. Il match, durato 1 ora e 54 minuti, si conclude con il punteggio di 6-4 3-6 6-3 per il ventiduenne francese, che a parte una sbavatura nel secondo set, è apparso quasi sempre in controllo del match, nonostante il sostanziale equilibrio.

APPROFONDIMENTI TENNIS Atp Estoril, buona partenza per Cecchinato: superato Harris per 6-3... TENNIS Tennis, la scalata di Berrettini e Sinner nel ranking Atp: Nadal... TENNIS Berrettini show a Belgrado: battuto Karatsev, quarto titolo in...

L'incontro

Cecchinato nel primo set si comporta bene, ma sul 4-4 concede il primo break dell'incontro, che Humbert difende nel decimo game del set portandosi sull'1 a 0. Lo stesso accade nel secondo set, ma a parti inverse, e il palermitano è bravo ad approffitare degli errori dell'avversario e a chiudere la seconda ripresa 6-3 dopo il break all'ottavo gioco. Nel terzo set invece il copione cambia, e il francese va subito avanti 2-0. Al quinto game però è bravo il numero 94 a riequilibrare il match strappando il servizio, ma il game fatale è ancora il penultimo del set, quando Cecchinato perde il servizio e manda Humbert a servire per il match. L'ultimo game il ragazzo di Metz lo chiude a 15, concedendosi così l'accesso ai quarti di finale, dove incontrerà lo spagnolo Davidovich Fokina.

Mom smiles, @HumbertUgo smiles 😄 The No.3 seed defeats Cecchinato 6-4 3-6 6-3 to reach the last 8 in Estoril!#EstorilOpen pic.twitter.com/R9PjYys1t1 — Tennis TV (@TennisTV) April 28, 2021

© RIPRODUZIONE RISERVATA