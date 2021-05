Internazionali d'Italia, Brancaccio si arrende a Carballes Baena

Avventura finita per Raul Brancaccio agli Internazionali Open d'Italia. L'azzurro si è arreso allo spagnolo Roberto Carballes Baena con il punteggio di 7-5 6-4 e saluta il torneo a un passo dall'ingresso nel main draw. In mattinata si sono affrontati anche lo statunitense Tommy Paul, che ha battuto il brasiliano Thiago Monteiro in tre set: il match è terminato per 7-5 4-6 7-6. In campo anche l'azzurro Marco Cecchinato, che affronta il britannico Cameron Norrie.

