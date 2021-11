Berrettini, Volandri: «L'ecografia fa ben sperare, ma aspettiamo la risonanza»

Dopo il pessimismo (e la botta) iniziali, qualche soffio di speranza inizia a farsi sentire dalle parti delle Atp Finals di Torino. Matteo Berrettini ritiratosi ieri per un problema muscolare all'addome nella partita contro Alex Zverev, la sua prima, potrebbe farcela a continuare il sogno di giocare in casa questo grande torneo. «Matteo ha detto che l'ha sentito in maniera diversa. E stavolta si è fermato subito, non ha giocato sul dolore. Si è svegliato meglio di come accaduto in Australia. La diagnostica in un primo momento, con l'ecografia, lascia ben sperare. Ma bisogna attendere l'esito della risonanza», ha detto Filippo Volandri, capitano di Coppa Davis, sul tennista romano in una intervista a SuperTennis. Il morale di Berrettini non può che essere basso, «ma è sempre tornato più forte ogni volta che ha affrontato infortuni - ha aggiunto Volandri - e sicuramente supererà anche questo».

