Berrettini: «Se non sono in grado di vincere non entrerò in campo»

«Nelle prossime ore farò gli accertamenti, speriamo che non sia una cosa troppo grave, fa male perché era qualcosa che mi ero meritato, e mi sta sfuggendo di mano senza poterci fare nulla. Peccato doppio perché l’atmosfera era indescrivibile, qualcosa di speciale, purtroppo me la sono goduta solo nel primo set. La mia priorità sono le Atp Finals - ribadisce Berrettini che non parla mai apertamente di un ritiro che pare inevitabile dopo l'infortunio contro Alexander Zverev a Torino - non mi aspettavo di dover affrontare una situazione del genere. Ci tenevo particolarmente a giocare davanti al mio pubblico e a finire bene, non so se sarò in grado di giocare in Davis. È la stessa zona dell’infortunio in Australia, mentalmente è molto difficile da gestire, posso dire che però non ho sentito la stessa fitta di qualche mese fa. Spero sia una contrattura per provare a continuare. Non so neanche con chi prendermela, sono competitivo. Io cerco di vincere sempre, cercherò di fare del mio meglio e spero di essere almeno al 60%, ma se so che non posso vincere non entrerò in campo. Questo è sicuro».

APPROFONDIMENTI ATP FINALS Zverev-Berrettini 1-0 (7-6 al tie-break). Il tennista romano... SPORT Atp Finals, Zverev contro Berrettini