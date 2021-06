Berrettini vince 7-6, 7-6 il derby italiano con Travaglia: avanza al secondo turno al Queen's

Avanza al secondo turno del Queen's il tennista azzurro Matteo Berrettini, che nel derby italiano sconfigge per 2 a 0 il marchigiano Stefano Travaglia. Due set quasi in fotocopia, con il numero uno azzurro nel mondo che per ben due volte è costretto a recuperare il break concesso all'avversario. Travaglia è bravo a far esplodere il suo servizio sul veloce terrano inglese, ma la reazione orgogliosa di Beretta e sempre dietro l'angolo, e entrambi i set finiscono al tie-break. Da lì in poi paga l'esperienza, ed è chiramente Matteo ad averne di pià, nonostante l'età.

Al prossimo turno se la vedrà con uno tra Benoit Paire e Andy Murray, che torna in campo dopo una pausa sulla sua superficie preferita. Alle 17:10 in campo anche l'ultimo azzurro a tabellone del torneo Fabio Fognini.

