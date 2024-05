Atp Roma, il programma di venerdì 17 maggio: si giocano le due semifinali. Errani-Paolini a caccia della finale nel doppio

Ultimi due giorni degli Internazinali. In programma ci sono le semifinali. E in campo ci vanno anche le azzurre Errani e Paolini che apriranno il programma di venerdì 17 maggio. Semifinale infuocata per la coppia azzurra, che se la vedranno contro le americane Dolehide e Krawczyk. Poi è tempo anche di semifinali maschili. Il vincente tra Tsitsipas e Jarry sfiderà il tifoso della Lazio Tommy Paul. Ma andiamo a vedere insieme, quindi, il programma di domani. Le partite si giocheranno tutte sul centrale.

CAMPO CENTRALE

Ore 14:00 Dolehide-Krawczyk vs Errani-Paolini

Non prima delle 15:30 Tabilo-Zverev

Non prima delle 19:00 Wang-Zheng vs Gauff-Routliffe

Non prima delle 20:30 Tsitsipas o Jarry - Paul