Roland Garros, Cocciaretto elimina Samsonova 7-6(4), 6-2: affronterà Gauff

Vittoria importante per Elisabetta Cocciaretto che vola agli ottavi del Roland Garros grazie al successo su Liudmila Samsonova. La ventitreenne di Fermo (n° 51 Wta) ha sconfitto in due set la russa n° 17 con il punteggio 7-6(4), 6-2 in un'ora e 39 minuti di gioco. Al prossimo turno, la tennista azzurra affronterà coco Gauff.

Le dichiarazioni

Al termine della partita, l'azzurra ha dichiarrato: «Sono davvero contenta, è incredibile. Prima dell'incontro mi sono detta: gioca col cuore e non con la testa. Anche fuori dal campo, sono una persona che pensa tanto, ma a volte bisogna giocare e basta, lasciarsi andare. Mi piacciono i campi qui. Mi ricordano quelli in cui sono cresciuta».