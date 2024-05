Sinner-Gasquet, il punto è da ripetere a causa del raccattapalle: cosa è successo al Roland Garros

Jannik Sinner sta dominando l'incontro del secondo turno del Roland Garros con tro Richard Gasquet. Il francese non è riuscito nei primi due set a tenere testa al classe 2001 che ha dimostrato sin da subito una miglior lucidità nei colpi e nella gestione del ritmo. I colpi che hanno fatto divertire il pubblico sno stati parecchi, ma i tifosi del Philip-Chatrier sono rimasti sorpresi durante il primo set, con i due tennisti costretti a ripetere un punto a causa di un raccattapalle.

Cosa è successo

Durante il primo set, sul punteggio di 5-4, Jannik aveva segnato un punto spettacolare dopo uno scambio prolungato. Il destro a incrociare però ha preso alla sprovvista non solo Gasquet, ma anche il raccattapalle posizionato sotto l'arbitro. Questo ha calcolato male la traiettoria della pallina e giudicandola fuori ha invaso il campo rischiando anche di essere colpito al volto proprio dal classe 2001.

Grande sorpresa per tutti i presenti al campo sportivo che non si aspettavano di assistere a una scena simile. Gli atleti in campo però hanno capito l'errore e hanno ripreso la partita come se nulla fosse, con Jannik che ha vinto ancora una volta il punto.

I-N-C-R-E-D-I-B-I-L-E 😑😑😑



Sinner spara la diagonale vincente con il dritto ma, ancor prima che la pallina tocchi terra, il raccattapalle posizionato dietro al giudice di sedia "invade" il campo. Il punto si deve ripetere 😤#EurosportTennis #Sinner #RolandGarros pic.twitter.com/vz4W6EYslK — Eurosport IT (@Eurosport_IT) May 29, 2024