Arnaldi batte Rublev al Roland Garros, impresa completata in tre set (7-6, 6-2, 6-4)

Matteo Arnaldi vince contro Andrej Rublev nel terzo turno del Roland Garros. Un successo che ha sorpreso i tifosi sia dell'italiano che del russo che non si aspettavano un risultato del genere. L'impresa del ventitreenne di Sanremo è arrivata nel primo incontro del sesto giorno del torneo che si sta tenendo sulla terra rossa di Parigi. Sul suzanne-Lenglen, l'azzurro ha vinto in ttre set eliminando il n° 6 al mondo 7-6, 6-2, 6-4. Al momento numero 34 della classifica Atp, questo successo permetterà all'italiano di scalare ancora la classifica conquistando punti importanti per andare avanti.

Il cammino di Arnaldi

Nei match precedenti, Arnaldi ha sconfitto Fils e Muller. Due francesi sono caduti in casa contro il tennista classe 2001 che con il primo, nel primo turno del Roland Garros, ha trionfato 6-3, 4-6, 6-4, 6-2. Contro il secondo, invece, Matteo ha vinto in tre set 4-6, 1-6, 3-6.