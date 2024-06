Giovedì 6 Giugno 2024, 00:15

Aveva ucciso la moglie e dopo averla vegliata per una notte si era costituito. La tragedia in un appartamento di via Pietro Mascagni, al quartiere Trieste, si era consumata la notte tra il 19 e il 20 giugno del 2022 quando Piero Bergantini, allora 76enne, ex assicuratore in pensione, aveva armato la sua pistola e ucciso nel sonno la moglie Caterina, 73 anni, con due colpi. Poi era andato dal suo avvocato a cui aveva confessato il delitto. A quel punto per Bergantini erano scattate le manette con le indagini assegnate agli agenti della Squadra Mobile. A poco più di due anni dall’omicidio, ieri Bergantini è stato condannato all'ergastolo: dietro l’uccisione della moglie, così come avevano ipotizzato gli investigatori a poche ore dal delitto, una difficile situazione economica che aveva messo in crisi il 76enne fino a spingerlo all’uccisione della moglie. Un tracollo finanziario di cui la moglie Caterina era all’oscuro.

IL MOVENTE

Quando gli agenti della Scientifica erano entrati nell’appartamento al quarto piano di via Pietro Mascagni, avevano trovato la 73enne stesa a letto in una pozza di sangue.

In casa c’era pure la pistola armata dal marito, un’arma regolarmente registrata: «Era un assicuratore e per molti anni ha maneggiato sostanziose somme di denaro ecco perché aveva l’arma in casa» avevano confermato gli investigatori.

Durante il processo sono state ricostruite le ultime ore della coppia. Come avevano accertato gli investigatori, quel pomeriggio la coppia era di ritorno da una gita fuori porta a Ostia. Al rientro, avevano cenato insieme e ed erano andati a dormire. Poi l’efferato delitto. Ma solo durante il processo è emerso il movente: «Non sopportavo l’idea di deluderla. E avevo intenzione di togliermi la vita subito dopo, ma non ho avuto il coraggio» aveva ammesso l’uxoricidia lo scorso maggio. Davanti ai giudici della Corte d’Assise aveva spiegato: «Negli ultimi tempi era cambiata la nostra posizione economica, stavamo cambiando casa, e non potevamo far fronte a tutto. Sapevo che le avrei dato una grossa delusione».

L’ULTIMA TELEFONATA

Bergantini aveva inoltre ammesso che su loro pendeva uno sfratto per morosità: «Ma questo mia moglie non lo sapeva. Così come ignorava che non avessi pagato i contributi alla donna di servizio, la nostra crisi economica, i debiti che contraevo anche per mantenere il suo stile di vita… E tutta una serie di situazioni», ha aggiunto Bergantini.

Gli investigatori della Mobile per ricostruire il quadro in cui era maturato il delitto avevano ascoltato a lungo la figlia Ilaria e il fratello della vittima, Marcello.

Agli agenti aveva subito riferito di aver telefonato a casa della coppia proprio la sera del delitto: «Pietro mi ha detto che Caterina stava riposando perché aveva avuto un abbassamento di pressione. Mi ha detto che mi avrebbe fatto richiamare non appena ripresa, invece mia sorella era già morta» aveva riferito sconvolto.

Era stato ancora il fratello Maurizio a indirizzare le indagini sulle ultime ore della coppia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA