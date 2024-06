Giovedì 6 Giugno 2024, 06:33

PORTO TOLLE - È stata stroncata da un malore nel sonno e quando i genitori sono andati a chiamarla hanno fatto la sconvolgente scoperta: era morta.

La tragedia ha sconvolto la comunità di Porto Tolle (Rovigo). Si tratta della scomparsa improvvisa di Adele Baldasarre di soli 16 anni, emigrata con la famiglia sei anni fa a Scandiano in provincia di Reggio Emilia. I genitori erano conosciutissimi a Porto Tolle, originari di Polesine Camerini, la mamma Federica Zanellato aveva una edicola profumeria a Tolle che i più ricorderanno il nome del locale “Sissy”, figlia di Toni Zanellato dirigente calcistico nel mondo dello sport da una vita, allenatore; Federica è sorella del famoso cantante lirico Riccardo Zanellato; il papà Rocco Baldasarre aveva lavorato come pizzaiolo e cuoco nel ristorante-pizzeria “da Annalisa” a Scardovari.



IL DRAMMA

Nella mattinata di ieri, quando i genitori sono andati a svegliarla per andare a scuola l’hanno trovata priva di vita. Adele doveva recarsi a scuola a Modena, dove studiava pianoforte e canto, era al terzo anno. Invece, si è addormentata nel sonno, non risvegliandosi più.

È il pro-zio, fratello del nonno Toni, Angelo Zanellato, tra l’altro segretario provinciale del Pd, ex consigliere regionale ed ex presidente della Consvipo, a raccontare il dramma vissuto dai famigliari: «Siamo sconvolti, sembra un incubo. Adele soffriva un po’ di tiroide, e qualche giorno fa era stata accompagnata al pronto soccorso per un piccolo malessere. Gli avevano fatto tutti gli esami e controlli necessari e tutto sembrava a posto. Almeno secondo i referti. Così è stata mandata a casa. Poi la tragedia della quale non riusciamo a capacitarcene».

Filippo Gasperini non risponde alla famiglia: lo scoprono morto nel bagno di casa. Aveva 45 anni. Ci sarà l'autopsia

ACCERTAMENTI

A quanto pare, dalle prime informazioni, ma sono ancora da capire realmente le cause che verranno appurate con attenzione dai medici, sembrerebbe un improvviso arresto cardiaco il motivo della morte, ma da che cosa è stato provocato? Che cosa ha improvvisamente stroncato la vita di una 16enne? Adele aveva un talento incredibile, adorava la musica, aveva già composto un proprio singolo: «La sua canzone, dove Adele aveva scritto musica e parole, si chiama Marilù con il video che si può trovare su You-tube, ed era dedicata alle donne - continua Angelo Zanellato - Adele aveva un animo sensibile, aveva un grosso talento, era molto brava nella composizione, le piacevano le canzoni di Ultimo che ascoltava spesso».

Notevole il dolore non solo a Scandiano dove la famiglia era conosciuta ed apprezzata, ma anche, ovviamente, a Porto Tolle, ancora di più a Polesine Camerini, da dove provenivano. Tanti i messaggi di cordoglio inviati, anche per mezzo dei social, ma la scomparsa improvvisa di Adele ha lasciato sconvolte molte persone.

Paracadutista morto a 32 anni, la fidanzata: «Un sussulto mentre dormiva, così se n’è andato il mio Davide»

PAESE SCONVOLTO

Le parole per tutta la comunità portotollese le esprime il primo cittadino, Roberto Pizzoli: «Abbracciamo forte mamma Federica e papà Rocco, ma anche i nonni e gli zii, per la terribile notizia della perdita di Adele, scomparsa che ci ha sconvolto. Erano tutti nostri concittadini, emigrati in provincia di Reggio Emilia e tutta la nostra comunità si unisce al lutto della famiglia. Adele aveva fatto le scuole primarie, elementari, a Porto Tolle, in classe con mio figlio, siamo tutti senza parole per quanto accaduto». Ora non resta che attendere gli accertamenti per capire le cause dell’improvvisa tragedia che ha colpito la famiglia Zanellato con la scomparsa della giovane Adele.