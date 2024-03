Api a Indian Wells, chi è Lance Davis: l'apicoltore (a mani nude) diventato eroe sui social

Un fatto insolito è accaduto in occasione dei quarti di finale ad Indian Wells tra Carlos Alcaraz e Alexander Zverev. Uno sciame di api ha invaso il terreno di gioco e sono stati costretti a sospendere la gara ma grazie a Lance Davis, dopo un 1 ora e 48 minuti, la partita è ripresa. Scopriamo insieme chi è l'apicoltore, diventato eroe, che ha “salvato” il torneo.

Chi è

Lance Davis è colui che ha salvato il torneo di Indian Wells.

L'uomo dai capelli lunghi e look metallaro è specializzato nella cattura delle api dal 1971 e nel 1986 ha deciso di aprire una propria azienda “Killer bee”. Nel suo lavoro lui non uccide le api bensì le cattura per poi ricollocarle in uno degli alveari della sua azienda.

L'intervento

Negli ultimi giorni era già stato ospite ad Indian Wells per rimuovere sciami di api ma mai come in occasione di questo match il suo intervento è stato fondamentale. In occasione del match tra Alcaraz e Zverev, i suoi colleghi si stavano occupando del trasporto di alveari a Palm Desert, Lance Davis li ha richiamati per dare la priorità alla chiamata arrivata dal Tennis Garden.

A STAR IS BORN



Beekeeper Lance Davis is the GOAT#TennisParadise pic.twitter.com/GWnJWP66cJ — Tennis TV (@TennisTV) March 15, 2024

Lance Davis ha spiegato il suo approccio nel rimuovere lo sciame di api: «Ho portato tutta la mia attrezzatura, le api erano sulla spider cam. Le ho aspirate in una gabbia fatta per catturarle vive Così poi posso tirarle fuori e rilasciarle in uno degli alveari che ho e che sono impostati proprio per questo tipo di cose. In questo periodo dell'anno è la stagione degli sciami, quindi vanno ovunque. Ed io sono semplicemente felice di essere lì per loro in modo che non possano avere incidenti».

L'eroe di giornata

L'intervento di Lance Davis è diventato virale sui social tanto che il noto attore Hollywoodiano Ben Stiller è rimasto così colpito che su X ha scritto: «Il ragazzo dell'invasione delle api è davvero fantastico. Senza paura». Carlos Alcaraz alla fine del match ha pubblicato un tweet scrivendo: «Non tutti gli eroi hanno il mantello».