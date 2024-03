Roma, migliaia di api sottoterra nel cortile di un asilo. Paura per bambini e maestri. L'etologo: «La struttura non è sicura»

Quei piccoli mucchi di terra nel cortile di una scuola dell’infanzia vicino Roma hanno insospettito i maestri e la Dirigente: è bastato avvicinarsi e guardare da vicino quelle piccole macchie per rendersi conto che si trattava di numerose api che avevano nidificato sottoterra. Una situazione sorprendente quanto complessa che ha creato momenti di apprensione soprattutto per i più piccoli che affollano quotidianamente l’area verde dove sono peraltro presenti i giochi. «Una concentrazione così alta di api non si era mai vista», commenta a “Il Messaggero l’esperto Andrea Lunerti intervenuto sul posto per un accurato sopralluogo. «Si tratta di "Colletes Cunicularius", ovvero di api solitarie che si insediano sotto il suolo in terreni particolarmente sabbiosi».

Cosa è successo

I lavori di manutenzione effettuati all’interno del giardino di un asilo fuori Roma e la dispersione di sabbia in alcune aree hanno determinato un ambiente favorevole per la riproduzione di imenotteri e la loro sopravvivenza alla stagione invernale. «La struttura non è del tutto sicura - specifica l’etologo - e molto presto la Dirigente si rivolgerà alle istituzioni per una messa in sicurezza dell’intero spazio».

Una grande invasione che ricorda le migliaia di api rinvenute giorni fa nell’intercapedine di una villa ad Ardea. «Gli insetti scoperti ieri pomeriggio nel cortile della scuola pungono raramente: bisogna fare attenzione qualora quei piccoli ammassi di terra venissero calpestati accidentalmente o presi in mano dai bambini. Dalla puntura viene iniettata una dose minima di veleno che potrebbe procurare intossicazioni».

Il precedente

Momenti di panico, nelle scorse ore, durante il match tra Carlos Alcaraz e Alexander Zverev per i quarti di finale di Indian Welles: uno sciame si era raggruppato intorno alla telecamera presente sul campo e sotto il seggiolone del giudice di gara. Le api hanno colpito il volto del tennista e la partita è stata sospesa mentre gli insetti sono stati aspirati e ricollocati in un ambiente più consono. «Sono episodi che preannunciano una stagione a favore delle api - ricorda l’etologo - a causa di un inverno con temperature fuori norma».

I consigli dell’esperto

Sciami in casa o all’aperto, cosa fare? «Sconsiglio vivamente l’utilizzo di sostanze velenose soprattutto se si tratta di un luogo frequentato da bambini. Nel caso della scuola è necessario ostruire i nidi, rastrellare le gallerie e dissuadere gli insetti: piano piano si allontaneranno e cercheranno altri spazi dove poter nidificare. Una situazione del tutto anomala, ma vedremo questi insetti uscire con un netto anticipo rispetto ai tempi».