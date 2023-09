Serie A, le probabili formazioni: Dybala in panchina con Lukaku. Gasperini lancia De Ketelaere e Scamacca

La Serie A torna in campo per la terza giornata, in palio punti pesanti prima della pausa per le Nazionali. Ecco le probabili formazioni.

Sassuolo-Verona, venerdì 18.30

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Tressoldi, Vina; Boloca, M. Henrique; Berardi, Bajrami, Laurientè; Pinamonti.

Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Coppola, Dawidowicz; Terracciano, Hongla, Duda, Doig; Folorunsho, Ngonge; Djuric.

Roma-Milan, venerdì 20.45

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Karsdorp, Cristante, Aouar, Pellegrini, Zalewski; El Shaarawy; Belotti.

All. Mourinho

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli

Bologna-Cagliari, sabato 18.30

Bologna (4-3-3): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Lykogiannis; Ferguson, Moro, Aebischer; Orsolini, Zirkzee, Ndoye. All. Motta

Cagliari (4-4-2): Radunovic; Zappa, Dossena, Obert, Augello; Nandez, Makoumbou, Sulemana, Azzi; Oristanio, Luvumbo. All. Ranieri

Udinese-Frosinone, sabato 18.30

Udinese (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Kabasele; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Zemura; Thauvin, Lucca. All. Sottil

Frosinone (4-3-3): Turati; Oyono, Monterisi, Romagnoli, Marchizza; Gelli, Mazzitelli, Barrenechea; Baez, Cheddira, Harroui. All. Di Francesco

Atalanta-Monza, sabato 20.45

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Scamacca. All. Gasperini

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Caldirola; Birindelli, Pessina, Gagliardini, Ciurria; Colpani, Caprari; Mota. All. Palladino

Napoli-Lazio, sabato 20.45

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, J. Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Garcia

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

Inter-Fiorentina, domenica 18.30

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Mandragora, Arthur; Brekalo, Bonaventura, Gonzalez; Nzola. All. Italiano

Torino-Genoa, domenica 18.30

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Schuurs, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Vojvoda; Vlasic, Radonjic; Pellegri. All. Juric

Genoa (4-3-2-1): Martinez; Sabelli, Bani, Dragusin, Vasquez; Frendrup, Badelj, Strootman; Mallinovskyi, Gudmundsson; Retegui. All. Gilardino

Empoli-Juventus, domenica 20.45

Empoli (4-2-3-1): Perisan; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Cacace; Grassi, Marin; Cambiaghi, Baldanzi, Gyasi; Caputo. All. Zanetti

Juventus (3-5-2): Perin; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Weah, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri

Lecce-Salernitana, domenica 20.45

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Dorgu; Gonzalez, Ramadani, Rafia; Banda, Strefezza, Almqvist.

Salernitana (3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Gyomber, Pirola; Kastanos, L. Coulibaly, Bohinen, Mazzocchi; Candreva, Botheim; Dia.