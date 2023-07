Lazio, chi è Zakharian: ecco l'obiettivo di Lotito per il dopo Milinkovic. Il Napoli chiede troppo per Zielinski

Lotito continua lo show giorno dopo giorno ad Auronzo di Cadore e svela i piani per il centrocampo. «Zielinski? Ha 29 anni, in scadenza di contratto, quanto lo paghi?», ha detto ieri il patron in un altro siparietto con i tifosi: «Ho offerto 20 più bonus e hanno detto no. Ora, se non me lo dai il primo giorno, l’offerta scende. Se verrebbe? Penso di sì, io comunque un altro l'ho già comprato». L’altro ha sempre la stessa lettera come iniziale, ma si può considerare come un vero e proprio mister X.

Lazio, ecco la sorpresa a centrocampo: Arsen Zakharyan

Si tratta di Arsen Zakharyan, giovane talento della Dinamo Mosca, alto 1,83 m e di piede destro. Per Lotito non ci sono dubbi: «C’è un giocatore fortissimo che abbiamo condiviso - la rivelazione del patron ad alcuni tifosi ieri - e in settimana speriamo di chiudere il colpo». Ora la sensazione è che se una volta tornato alla carica con De Laurentiis riceverà un altro no per Zielinski dopo l’offerta di 20 milioni più bonus, allora sarà la stellina russa il dopo Milinkovic. La società è pronta a puntare perciò su un profilo giovane nella speranza che possa rendere tanto come successo già per Sergej e come Lotito si augura possa accadere per Castellanos.

Zakharyan e la curiosità sul 26 maggio

Zakharyan la Lazio sembra avercela nel destino. Il talentino russo infatti è nato nel 2003, in un giorno importante per la storia biancoceleste come il, da poco ricordato per il decimo anniversario. Lui nasceva esattamente dieci anni prima la vittoria in finale sulla Roma, praticamente un predestinato. Poiché in scadenza nel 2024, Lotito è convinto di chiuderlo ae chiudere un grande affare. Zakharyan ha 20 anni, ma ha già fatto tutti i ruoli del centrocampo. Si esalta come trequartista, guarda caso come Milinkovic agli albori, ma nei piani disarà proprio il sostituto del Sergente come mezzala destra che si inserisce. D’altronde i 5 centri e i 10 assist della passata stagione sono un assaggio delle sue potenzialità in fase offensiva. Ha esordito con i grandi a 17 anni, stessa età del suo primo gol. Appena maggiorenne invece ha giocato i primi minuti con la. Forse è giusto pensare al colpaccio.