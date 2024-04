Ravenna, sequestrati 150 chili di cocaina nascosti in una nave

Circa 150 chili di cocaina sono stati sequestrati in un'operazione congiunta tra Polizia e Guardia di Finanza. La droga era nascosta su una nave cargo battente bandiera delle Isole Marshall, in attesa in rada davanti al porto di Ravenna. I sommozzatori del Reparto Operativo Aeronavale di Rimini della Guardia di Finanza hanno scandagliato la parte immersa dello scafo, rinvenendo diversi involucri all’interno delle condotte delle prese a mare, situate a circa nove metri di profondità dalla linea di galleggiamento.

Gli operatori hanno estratto gli involucri, consegnandoli agli investigatori dell’antidroga della Squadra Mobile e del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria incaricati delle indagini, che ne hanno verificato il contenuto: 139 panetti contenenti cocaina purissima per un totale di circa 150 chilogrammi accuratamente protetti da un confezionamento impermeabile. L’operazione è stata svolta in costante raccordo con la Direzione Centrale per i Servizi Antidroga e del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato di Roma. Il valore della droga recuperata può essere ragionevolmente stimato in oltre 5 milioni di euro all’ingrosso e circa 25.000.000 di euro se rapportato alla vendita al dettaglio (310 mila dosi).