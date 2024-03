Lazio, ecco Tudor: il nuovo allenatore biancoceleste è arrivato a Roma. Contratto fino al 2025

Inizia definitivamente l’avventura di Igor Tudor alla Lazio. Il nuovo allenatore dei biancocelesti, che a breve ufficializzerà l’accordo fino a giugno 2025 (e non con opzione fino al 2026 come inizialmente comunicato dal club) poco fa è arrivato all’aeroporto di Fiumicino con un volo partito da Zagabria. I contatti con la Lazio erano avviati da tempo visto il buon rapporto tra il suo agente, Anthony Seric, e Fabiani, così una volta incassate le dimissioni di Sarri l’equazione è stata semplice per il ds. L’ex OM guadagnerà 2,5 milioni di euro più 500mila di bonus.

Tudor arriva alla Lazio con la voglia di confermare quanto di buono fatto vedere prima a Verona e poi col Marsiglia, dal quale si è diviso per sua volontà proprio come Sarri la scorsa settimana con il club capitolino. Il croato dopo l’arrivo a Fiumicino, accompagnato da Seric e il club manager Bianchi raggiungerà il centro sportivo di Formello per una visita molto più approfondita rispetto a quella sfuggente di qualche giorno fa in compagnia di Fabiani.

Nel suo staff si ritroverà Enrico Allavena, Alessandro Fonte, Cristiano Viotti e Simone Fugalli, già sotto contratto con la Lazio, mentre da fuori porterà Ivan Javorcic come vice, Miroslav Rogic come allenatore dei portieri e Giuseppe Maiuri come match analyst, già con lui al Marsiglia.

Mercoledì è previsto il primo allenamento con la squadra presente, ma senza Zaccagni, Hysaj, Marusic, Vecino e Isaksen, partiti con le rispettive Nazionali.