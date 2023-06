Lecce, tutti i nomi per la panchina: Pirlo in pole, poi D'Aversa e Pecchia

Dopo l'addio a Marco Baroni, con cui non si è trovato l'accordo per il rinnovo del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, il Lecce è a caccia del nuovo allenatore. Pantaleo Corvino in queste ore sta valutando diversi profili, con un nome su tutti: Andrea Pirlo. L'ex tecnico della Juventus ha concluso la sua, non molto positiva in realtà, esperienza in Turchia al Karagumruk e vorrebbe tornare in Italia. Secondo le ultime indiscrezioni nelle ultime ore ci sarebbe stato anche un incontro tra l'uomo mercato dei salentini e l'agente del campione del Mondo 2006, Tullio Tinti.

Se Pirlo sembra essere in pole position, il Lecce sta valutando anche le alternative.

Resiste il nome di Roberto D'Aversa, libero dopo i sei mesi alla Sampdoria, e Fabio Pecchia, attuale allenatore del Parma con il contratto in scadenza il prossimo anno, ma che potrebbe liberarsi in caso di chiamata dalla Serie A. Più fredda invece la pista che porta a Marco Giampaolo.