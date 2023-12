Lazio, Vecino risponde: «Mai mancato di rispetto a nessuno». Ma la società è irritata

Mentre la Lazio si sta preparando per la sfida contro il Genoa, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, a scuotere ancora l'ambiente biancoceleste è la punizione di Vecino. Il centrocampista uruguaiano è stato punito dalla società per essersi posto in maniera poco consona a un collaboratore di Sarri e anche per non essere entrato con il piglio giusto contro il Cagliari. Queste le motivazioni che hanno spinto Lotito a ordinare a Fabiani la punizione per l'ex Inter. Una decisione accettata, ma sulla quale il giocatore stesso sui suoi profili social ci ha tenuto a dare la propria versione.

Il segnale forte di Sarri sull'importanza della Coppa Italia. Giocano i migliori, Provedel in porta

Vecino: «Ho la coscienza pulita: mai mancato di rispetto a nessuno»

«Buongiorno a tutti! Ci tenevo a chiarire un paio di punti, viste le notizie che mi ha toccato leggere in queste ore sul mio conto! Per prima cosa, mi dispiace non poter essere a disposizione della squadra per la importante partita di questa sera, ma accetto la decisione presa! È importante però chiarire che dietro a questa decisione non ci sono la partita con il Cagliari o gli allenamenti! Sono sempre stato una persona sincera, diretta, che dice quello che pensa, ma non ho mai mancato di rispetto a nessuno. Ho la coscienza pulita e la voglia di tornare al più presto a fare quello che amo di più.

Forza Lazio».

Questo lo sfogo social di Vecino, anche se la società avrebbe preferito il silenzio e fa trapelare la propria irritazione per quella che continua a essere giudicata come una profonda mancanza di rispetto, anche se il centrocampista afferma il contrario.