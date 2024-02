Lazio in campo dopo il ko di Firenze: Sarri già pensa al Milan, ma ancora non si allenano Patric e Rovella

Sul più bello la Lazio è crollata di nuovo a con la Fiorentina, compromettendo ancora di più la corsa alla Champions. Un tonfo che andava evitato, ma che andrà subito resettato in vista di un'altra sfida complicata come quella col Milan, per la quale ha provato a indicare la via ieri sera Luis Alberto: «Se adesso pensiamo al Bayern Monaco siamo fuori di testa. Dobbiamo prima concentrarci sul Milan perché solo dalla Serie A si torna in Champions. Speriamo di fare bene davanti alla nostra gente che non merita questi risultati».

Lazio, altro crollo nella corsa Champions: Luis Alberto illude, ma la Fiorentina ribalta tutto con Kayode e Bonaventura (2-1)

Lazio, ripresa a ranghi ridotti: ancora out Patric e Rovella

Lo spagnolo, tra i pochi a salvarsi in casa Lazio nel match del Franchi, stamattina ha preso parte al classico scarico del post partita assieme a tutti gli altri titolari. Per le riserve invece spazio a un classico allenamento al quale però non ha partecipato Pedro nonostante ieri fosse tra i convocati ed è subentrato nel secondo tempo. Tra chi non è partito invece si è allenato solamente Gila. Niente da fare invece per Patric e Rovella, entrambi ai box per dei problemi nella zona pubica e in forte rischio anche per il Milan.ù

Verso il Milan: le idee di Sarri

Contro i rossoneri ci sarà molto in ballo e Sarri sta già studiando la formazione migliore da schierare. Tra i pali toccherà al solito Provedel, fondamentale in più occasioni con la Fiorentina anche se autore di una sola sbavatura sul 2-1. In difesa dovrebbe rivedersi la coppia formata da Gila e Romagnoli, mentre sulle fasce sarà ballottaggio a tre tra Hysaj, Marusic e Lazzari. A centrocampo Guendouzi, Cataldi e Luis Alberto saranno insidiati da Vecino e Kamada, mentre davanti Zaccagni proverà a strappare una chance dal 1' nel tridente con Felipe Anderson e Immobile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per capire qualcosa di più sulle idee del tecnico però bisognerà attendere la doppia seduta prevista nel giorno di rifinitura, ovvero giovedì.