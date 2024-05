Sabato 25 Maggio 2024, 07:31

I primi passi verso l'annunciata rivoluzione di giugno. Un taglio col passato glorioso è sempre doloroso, ma può essere una lampada posta all'ingresso del futuro. La Lazio saluta Luis Alberto e Felipe Anderson. Questione di dettagli per il Mago: Lotito ha detto no ai primi 11 milioni (8 più tre di bonus) dell’Al-Duhail, gioca al rialzo, dice di voler arrivare a 15, ma l’impressione è che lunedì o martedì si possa chiudere a qualcosa in meno. Il brasiliano è invece già alle prese col trasloco in Brasile (ha firmato col Palmeiras a zero) mentre scendono le lacrime sul viso: «Se riuscirò a dormire prima della sfida col Sassuolo? Eh, sapevo che un giorno sarebbe successo. È difficile dire addio, una parola che non voglio dire alla Lazio e alla sua gente perché li porterò sempre nel mio cuore. Tornerò qui con mia figlia Helena, dove è nata, passeremo da Formello, dall’Olimpico. Avrà sempre la magliettina biancoceleste, vivrà tutta la storia con la Lazio. Da quando sono arrivato a oggi ho vissuto momenti incredibili. Lascio una società ambiziosa, che ogni anno cresce sempre di più. Anche se quest’anno non è andato molto bene come lo scorso con il secondo posto, c’è sempre la voglia di risalire e di competere ad alto livello. Chiedo scusa se alcune partite non sono andate come volevamo - le ultime parole ai canali ufficiali del club - ma ci siamo sempre impegnati per fare il nostro meglio». Tanti commossi, tanti già a lutto, ma questi divorzi crudeli dovranno servire a ringiovanire la Lazio per aprire un nuovo ciclo.

I SOSTITUTI

In fondo, l'ultimo era finito a giugno scorso. Lo ha ammesso anche Sarri in un concetto: «I giocatori che erano lì da tanto mostravano una piattezza mentale che non riuscivo a scrollare di dosso». Anche nel calcio le motivazioni sono tutto. Era sbarcato nel 2016, Luis Alberto, pure lui ha le valigie in mano e un turbante arabo: Lotito sta tirando sul prezzo del cartellino (il 25% spetta al Liverpool), ma domani sarà anche la notte prima dell'addio del Mago. Il ds Fabiani ha già bloccato Tchaouna per il dopo Felipe Anderson a Salerno, Colpani è il sogno per sostituire lo spagnolo, occhio al talento Huerta del Pumas risbucato dal Messico. Ma la Lazio vuole prima capire se Kamada eserciterà l'opzione per il rinnovo triennale entro il 30 maggio. C'è anche Tudor col fiato sul collo, prima di incontrarsi con Lotito e Fabiani e decidere se sposare il progetto che gli verrà presentato per il prossimo anno.

IL CAPITANO

Diciassette punti collezionati dal croato dal suo sbarco, ne serve solo un altro contro il Sassuolo per la matematica Europa League, da cui entreranno 20 milioni nel bilancio. Dieci sono già stati destinati a Tchouna, altrettanti verrebbero investiti per Dia, se si convincesse al 100% sulla via di Formello. Il senegalese non avrebbe il posto assicurato, ma forse non dovrebbe vedersela con due competitor. Nell'ottica dello svecchiamento e dell'abbassamento del monte ingaggi, anche il destino di Immobile rimane in bilico, nonostante le smentite di rito. L'Arabia e l'Inter sono ancora le speranze di Ciro. Poi serviranno altre cessioni per poter completare il resto del mercato. La Lazio ascolterà proposte allettanti, ma chiunque vorrà andar via dovrà portare un acquirente serio. Fra i pali Provedel rimarrà il primo e domani si giocherà ancora le ultime chance per l'Europeo. Se non arriveranno proposte per Ivan, Mandas potrà andare a farsi le ossa altrove in prestito. Occhio però alle lunghe mire della Fiorentina e soprattutto del Monza, con l’addio di Di Gregorio. La Lazio ha da tempo messo nel taccuino Brenno del Bari, vedremo. Non importa quanto bello sia stato il passato, prima o poi bisognava ricominciare da capo.